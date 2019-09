Sylvana Wollny: Babygeschlecht enthüllt!

Familie Wollny wächst immer weiter! Erst kürzlich wurden und Freund Florian Köster zum zweiten Mal Eltern. Zwar bekamen die Fans bereits die kleine Hand zu Gesicht, doch mehr verrieten die beiden nicht. Bis jetzt!

Es ist ein...

Auf ihrem -Account lässt Sylana jetzt die Bombe platzen. "Ihr Lieben, viele von euch warten schon gespannt darauf, dass wir euch endlich sagen, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen haben", schreibt sie zu einem Bild ihres kleinen Schatzes. "Wir freuen uns so über unsere kleine Tochter! Und Celina sich riesig über ihr Schwesterchen. Wir sind einfach überglücklich und stolz."

Die neue Staffel steht in den Startlöchern

Doch eine Frage bleibt noch offen: Wie heißt die Kleine? Das wird erst in der neuen Staffel von "Die Wollnys" verraten. "Wie es mir in der Schwangerschaft und rund um die Geburt ergangen ist, seht ihr in unseren neuen Folgen. Ab Mittwoch um 20:15 Uhr! Da gibt’s ' ' wieder in Doppelfolgen bei II", kündigt die frisch gebackene Zweifach-Mama an. Dann können wir ja gespannt sein...

