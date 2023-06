Sylvana Wollny: Bittere Tränen! Sie fühlt sich so allein

"Wir vermissen die alle sehr. Es ist eine Katastrophe hier ohne die alle", gesteht Sylvana Wollny ihren Followern auf Instagram. In der Vergangenheit war die Großfamilie kaum voneinander zu trennen. Doch mit der Entscheidung von Silvia Wollny in die Türkei auszuwandern, veränderte sich das schlagartig! Denn während ein Großteil der Familie sich dem Oberhaupt anschloss, blieben Sarah-Jane Wollny und Sylvana in Deutschland. Für die 31-Jährige keine leichte Entscheidung. Schließlich hängt sie sehr an ihren Liebsten. Doch Tochter Celina ist schulpflichtig und das hat für die Vollblut-Mama Priorität. Auch wenn die Trennung sehr schmerzt...

Immerhin stehen nun die Schulferien vor der Tür und Sylvana packt für sich, ihre Kinder und ihren Mann die Koffer - es geht in die Türkei zur lieben Familie! Und die freuen sich sicher auf den Besuch aus Deutschland.

