Sylvana Wollny: Drama um Tochter Celina!

Deutschland ist momentan wegen des Coronavirus im Ausnahmezustand. Veranstaltungen werden abgesagt, Läden geschlossen und Grenzen dicht gemacht. Die Regierung rät allen Bürgern, zu Hause zu bleiben. Auch und ihre Familie befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Besonders Tochter Celina-Sophie leidet unter der Situation. "Man merkt auf jeden Fall, dass der Celina so langsam die Decke auf den Kopf fällt und sie uns damit ein bisschen in den Wahnsinn treibt", erzählt Sylvana jetzt in ihrer -Story. "Es sind ja nur noch fünf Wochen... " Zwar will die 28-Jährige möglichst viel Normalität in den Alltag bringen, doch so richtig klappt das nicht. "Mama und Papa sind irgendwann einfach uninteressant."

Sylvana kann die Zeit zu Hause jedoch gut gebrauchen. Sie will die Wäsche machen und anschließend Celinas Spielzeug sortieren. Vielleicht geht die Kleine ihr ja etwas zur Hand. Dann ist die Langeweile bestimmt gar nicht mehr so schlimm...

