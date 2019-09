Sylvana Wollny & Florian Köster: Große Sorge um ihr Baby!

Bei den Wollnys kehrt einfach keine Ruhe ein! Nachdem bereits Harald und Baby Cataleya für Schreck-Momente sorgten, muss sich die Familie jetzt um Sylvana und ihr Baby sorgen...

Sylvana Wollny leidet unter starken Bauchschmerzen

In der nächsten Folge hat Sylvana mit starken Schmerzen zu kämpfen. "Mir geht's nicht so gut. Ich habe Bauchschmerzen", klagt die im sechsten Monat Schwangere. Bei Mama Silvia läuten sofort die Alarmglocken. "Hier vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwas ist!" Doch Silvia kann ihre Tochter nicht unterstützen. Am nächsten Tag fliegt sie mit Estefania zu den Aufzeichnungen vom -Fernsehgarten auf Gran Canaria - jedoch mit einem mulmigen Gefühl. "Ich mache mir schon Sorgen. Sylvana ist nicht so ein Mensch, der sich die ganze Zeit beschwert, wenn sie einen Furz quer sitzen hat."

Hat Sylvana Wollny eine Schwangerschaftsvergiftung?

Die Schmerzen werden leider nicht besser. Also stattet Sylvana mit Freund Florian Köster der Frauenärztin einen Besuch ab. Und auch die ist besorgt. "Ich habe Angst, dass das eine beginnende Schwangerschaftsvergiftung sein kann", erklärt sie. Ob sich ihre Befürchtung wirklich bewahrheitet? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei 2...

