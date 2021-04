Sylvana Wollny: Gemeine Klatsche für die Zweifach-Mama

Immer wieder hält die zweifache Mama Haarmasken, Lippenstifte, Abnehmshakes und Tees in die Kamera und preist ihre Rabattcodes an. Ihre Fans können die Dauer-Werbung mittlerweile nicht mehr sehen. Im Netz häufen sich Kommentare wie "Ich liebe die Serie, aber immer nur Werbung von überteuerten Sachen nervt. Wer kauft so was?", " Werbung statt mal arbeiten zu gehen. Kein Wunder, dass alle so fett sind" und "So überzeugend wirkt das für mich nicht..." Auch Sylvanas Mutter Silvia und ihre Schwestern Sarafina und Loredana bekommen immer wieder böse Nachrichten.