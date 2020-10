Sylvana Wollny: Heftiger Streit mit Schwester Sarah-Jane!

"Ich kriege da nen Affen! Mit dieser blöden Durchgangstür. Du hörst jeden Pfurz von Sarah-Jane", macht Sylvana in der neuen Folge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ihrem Ärger Luft. "Das Problem ist einfach, dass unser Kinderzimmer direkt an dem Zimmer von Sarah-Jane liegt. Wenn Sarah-Jane eine Kaugummiblase macht, hörst du das in dem Kinderzimmer richtig laut. Wenn ihr Wecker geht, werden die Kinder wach. Wenn Sarah-Jane schläft und die Kinder schreien, wird sie wach." Sylvana kann nicht verstehen, warum ihre jüngere Schwester nicht in ein anderes Zimmer zieht. Etwas abseits wäre noch ein Raum in der Ferienwohnung frei.