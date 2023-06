Sylvana Wollny: Heureka! Sie verkündet die freudige Botschaft

"Endlich wieder vereint", verkündet Sylvana Wollny in ihrer Instagram-Story! Damit gehen für die zweifache Mama belastende Wochen zu Ende. Wer dem Wollny-Sprössling bereits länger folgt, weiß, wie sehr die Distanz zu ihrer Familie Sylvana zu schaffen gemacht hat. Vor einigen Monaten traf Familienoberhaupt Silvia Wollny die Entscheidung, in die Türkei auszuwandern. Doch Sylvana Wollny blieb mit Ehemann Florian und den beiden Kindern in Deutschland. Der Grund hierfür soll die kleine Celina sein, die noch zur Schule geht. Die Trennung von ihrer Liebsten fiel dem Reality-Star jedoch äußerst schwer, wie sie ihren treuen Followern auf Instagram gestand: "Wir vermissen die alle sehr. Es ist eine Katastrophe hier ohne die alle". Doch nun kann sie endlich aufatmen! "Wir sind gestern gut in der Türkei angekommen", teilte sie ihrer Community mit. Die freudigen Smileys in der Story verraten unmissverständlich: Sylvana Wollny könnte nicht glücklicher ein!

