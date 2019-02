Reddit this

Erst vor wenigen Tagen verkündete , dass eine ihrer Töchter schwanger ist. Jetzt ist endlich bekannt, wer es ist!

Silvia Wollny: Baby-Hammer! Sie postet Ultraschallbild!

Sylvana Wollny ist schwanger!

Wie II jetzt bekannt gibt, ist es tatsächlich ! Sie und ihr Freund Florian Köster erwarten im ihr zweites Baby. Und die Fans haben es geahnt!

Als Silvia Wollny das Ultraschall-Foto bei teilte, waren sich ziemlich viele sicher: Es muss Sylvana sein! "Ich denke Mucki bekommt ein Geschwisterchen", schreibt ein Fan darunter. Und ein anderer spekuliert: "Wahrscheinlich wollte Sylvana deshalb nicht in den letzten Sendungen ihre Babysachen hergeben!" Und sie haben Recht!

Im Sommer kommt das Baby von Sylvana und Flo zur Welt

Sylvana Wollny und ihr Florian könnten nicht glücklicher über den Familienzuwachs sein. "Wir haben uns dazu entschlossen, nochmal Nachwuchs zu bekommen. Im Sommer ist es dann soweit und wir freuen uns alle drei mega drauf. Wir können es kaum abwarten, endlich zu viert zu sein", schwärmt der werdende Papa.

Und welches Geschlecht wünschen sich die beiden? "Ich wünsche mir natürlich einerseits ein Mädchen, aber andererseits habe ich ja schon eine Prinzessin. Also wäre ein kleiner Prinz auch nicht schlecht. Aber am Ende des Tages ist es egal, Hauptsache das Baby ist gesund", so Sylvana.

Doch so groß die Freude bei der ganzen Familie auch ist. Für Sarafina Wollny dürfte die Neuigkeit auch ein Stich ins Herz sein.

Sarafina Wollny wünscht sich ein Baby

Die kleine Schwester von Sylvana und ihr Freund Peter Heck wünschen sich seit sieben Jahren Nachwuchs. Bisher wollte es aber einfach nicht klappen. Keine einfach Situation für die 24-Jährige. Erst im Dezember wurde Calantha Wollny zu ersten Mal Mama und jetzt erwartet auch Sylvana ein Kind. Und obwohl Sarafina immer wieder beteuert, wie sehr sie sich über den Nachwuchs freut, es dürfte ihr das Herz brechen, dass es ausgerechnet bei ihr nicht klappt....

" – Eine schrecklich große Familie!“: Neue Folge heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II