Sylvana Wollny: Juhu, das Baby ist da!

Ist das Baby schon da? ist offenbar still und heimlich Mama geworden....

Sylvana Wollny: Zuckersüße News!

Sylvana Wollny: Ist das Baby da?

Bestätigt hat Sylvana Wollny die Geburt noch nicht, doch der Geburtstermin wurde ganz nebenbei in der Sendung "Die große Wollny-Hochzeit" verraten! Am 13. Juli haben Sarafina und Peter Wollny geheiratet. Ein großes Ereignis für die Familie. Doch nicht das einzige! Der Sprecher verriet nämlich auch, dass das Baby von Sylvana in vier Tagen per Kaiserschnitt geholt werden soll. Das wäre somit der 17. Juli. Ist das Baby also schon auf der Welt? Wahrscheinlich... Doch zunächst wollen sie, ihr Freund Florian und Töchterchen Celina sicherlich ihr Familienglück ganz in Ruhe genießen.

Sarafina Wollny und Peter Heck: Kommt nach der Hochzeit ein Baby?

Sylvana Wollny ist also offenbar schon zweifache Mama. Sarafina und Peter träumen noch von Nachwuchs. Seit Jahren wünschen sich die beiden ein Baby. Bisher wollte es einfach nicht klappen. Doch nach der Hochzeit wollen sie das Thema nochmal in Angriff nehmen. Und die ganze Familie wünscht ihnen das Familienglück aus vollem Herzen...

Den Namen ihres Kindes hat Sylvana noch nicht verraten. Ob es ein typischer Wollny-Name wird? Die hat mit Bedacht ausgewählt. Mehr erfahrt ihr im VIDEO: