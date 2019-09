Reddit this

Sylvana Wollny: Komplikationen in der Schwangerschaft!

Sylvana Wollny hat gerade ihr zweites Kind auf die Welt gebracht. Jetzt spricht sie über Probleme in der Schwangerschaft.

und Florian Köster sind überglücklich. Mitte Juli kam ihre kleine Tochter Anastasia Sophie auf die Welt. Der Weg dahin war jedoch nicht einfach...

Sylvana Wollny: "Mir ging es einfach sehr schlecht"

Denn Sylvana litt extrem. "Diese Schwangerschaft war so, dass ich schon mehrere Beschwerden hatte, wie zum Beispiel mit der Übelkeit am Anfang. Das hatte ich bei Celina alles nicht", verrät sie in der neuen Folge von " ". "Mir ging es einfach sehr schlecht." Durch die ganzen Symptome kam sie erst auf die Idee, dass sie schwanger sein könnte.

Sylvana Wollny gibt preis: Deshalb heißen beide Töchter Sophie

Die Baby-News kamen überraschend

Über den positiven Test waren die beiden dann aber doch überrascht. "Der Flo und ich haben uns zwar schon länger ein zweites Kind gewünscht, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es in diesem ganzen Stress klappt. Aber wir haben es drauf ankommen lassen." Doch wie wird Schwester Sarafina auf die Nachricht reagieren? Schließlich wünschen sie und ihr Peter sich schon seit Jahren ein Baby. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Mehr dazu am Mittwoch um 20:15 Uhr bei 2...

