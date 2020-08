Sylvana Wollny: Krankenhaus-Schock! Sorge um Freund Florian Köster

In seiner Instagram-Story schockiert der 37-Jährige mit einem Bild aus dem Universitätsklinikum. Er sitzt vor einer geschlossenen Tür - und wartet offensichtlich auf seinen Termin. Was ist bloß passiert? Hat sich Flo verletzt? Oder steckt etwas anderes dahinter? Das verriet er bisher nicht. Und auch Freundin Sylvana hüllt sich in Schweigen...