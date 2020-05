Sylvana Wollny: Krankheits-Schock! Sie hat schlimme Schmerzen

Reddit this

Was ist nur mit Sylvana Wollny los? Die 28-Jährige leidet unter schlimmen Kopfschmerzen.

Normalerweise hält ihre Fans via immer auf dem Laufenden. Doch in der letzten Zeit machte sie sich rar. Jetzt verrät sie den bitteren Grund...

Sylvana Wollny: "Ich hatte immer Kopfschmerzen!"

"Bei uns herrscht Chaos. Wir sind mal wieder am Rumräumen und Aussortieren. Deswegen habe ich mich die letzten Tage auch nicht wirklich gemeldet", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Außerdem hatte ich immer Kopfschmerzen. Egal ob ich ins Bett gegangen oder aufgestanden bin." Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an!

So war der Muttertag für Sylvana Wollny

Doch Sylvana will sich deswegen die Laune nicht verderben lassen. Sie konnte den Muttertag am Sonntag trotzdem genießen. "Ich wurde mit Frühstück überrascht. Ich habe ganz viele Blümchen und Pralinen bekommen. Und Celina hat ganz schöne Bilder gemalt", freut sich die zweifache Mama. Mittlerweile ginge es ihr auch schon wieder etwas besser. Lässt sich nur hoffen, dass die Schmerzen nicht zurückkehren - und nichts ernsthaftes dahinter steckt...

