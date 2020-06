Sylvana Wollny: Mein Vater ist ein Dreckschwein!

Dieter Wollny ätzt gegen seine Ex-Frau und die Kinder gegen ihren Vater.

Nun packt Sylvana Wollny bei Facebook über ihren Papa Dieter aus. Wutentbrannt schreibt sie sich ihren Frust von der Seele. Ihre Worte sind hart.

"Du sagst du liebst deine Kinder so seeeeeeehr. Von wegen, wenn das so wäre, würdest du nicht jedes Mal aufs Neue auf deine Kinder losgehen. Du feiges Drecksschwein!!!! Du hast keine Ahnung was du dem Kind damit antust. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir Kinder für einen HASS auf dich haben", wettert Sylvana Wollny auf ihrer Facebookseite.

Was muss ein Vater seinen Kindern angetan haben, damit er solchen Hass bei ihnen schürt.

Kaum vorstellbar, was in dieser Familie alles schiefgelaufen ist, dass man solche Worte auch noch öffentlich verbreiten muss.