Sylvana Wollny: Fahrerflucht! Traurige News von der Zweifach-Mama

Eigentlich haben und ihr Freund Florian Köster momentan allen Grund zur Freude. Im Juli kam ihre zweite Tochter Anastasia Sophie auf die Welt. Doch das erste gemeinsame Weihnachtsfest wird jetzt von einem traurigen Vorfall überschattet...

Sylvana Wollny: "Es ist eine Schweinerei"

Flo war am Wochenende bei einem Konzert und hatte das Ort dort stehen gelassen, um mit dem Taxi nach Hause zu fahren. "Als wir das Auto dann am Sonntag abholen wollten, stand das da und war einfach total demoliert. Da ist am Wochenende einer reingefahren und hat dann auch Fahrerflucht begangen, das ist auch schon von der Polizei alles aufgenommen worden", erzählt Sylvana traurig in ihrer -Story. "Der Wagen hat einfach einen Totalschaden. Der Schadenswert ist höher, als das Auto noch wert ist. Ich finde, es ist eine Schweinerei, dass man in ein Auto reinfährt, es kaputt fährt."

Sylvana Wollny: Tränen vor laufender Kamera!

Sylvana Wollny sucht nach Zeugen

Laut der 27-Jährigen wurde das Fluchtfahrzeug bereits gefunden, doch von dem Fahrer fehlt bisher jede Spur. Deshalb bittet Sylvana jetzt ihre Fans um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei ihr melden. Lässt sich nur hoffen, dass der Schuldige bald gefunden wird…

Schwester Lavinia hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: