Sylvana Wollny: So groß ist Tochter Celina-Sophie geworden

Mit süßem Zopf und einem frechen Grinsen posiert sie schon wie ein richtiger Profi für die Kameras. Sie ist das Rampenlicht ja auch schon seit Jahren gewohnt! Seit ihrer Geburt steht der Mini-Wollny vor der Kamera. Es war ein richtiges Highlight in der Serie "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", als Sylvana Wollny ihre Tochter Celina-Sophie zur Welt brachte. Jetzt wird sie schon in wenigen Monaten drei Jahre alt - und kehrt wieder auf die Bildschirme zurück! Denn am 9. März beginnt eine neue Staffel der Wollnys auf RTL 2. Und die kleine Celina wird sicher allen locker die Show stehlen...