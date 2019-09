Reddit this

und Freund Florian Köster sind im Baby-Fieber! Vor zwei Monaten kam endlich ihre kleine Tochter Anastasia Sophie auf die Welt. Jetzt machte die frisch gebackene Mama ihrem kleinen Schatz eine rührende Liebeserklärung...

Sylvana Wollny: "Ihr seid das Beste, was mir je passiert ist"

Sylvana veröffentlichte einen Schnappschuss von ihrem Wonneproppen im süßen Tüllkleid und mit Blumenhaarband. Dazu schrieb sie diese emotionalen Worte: "Mein kleiner Schatz, heute bist du schon 2 Monate alt. Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Du und deine Schwester seid das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe euch über alles."

Klar, dass die Fans von diesem zuckersüßen Post mehr als begeistert sind. "Du kannst echt stolz auf deine Kinder sein", "So süß die kleine Prinzessin. Alles Glück dieser Erde für euch und die beiden Süßen" und "Du und Flo habt zwei so süße Töchter. Ihr seid so eine tolle Familie", kommentierten sie.

Sarafina Wollny & Peter: Jetzt lüften sie ihr süßes Geheimnis!

Deshalb heißen beide Töchter Sophie

Erst kürzlich erklärte Sylvana, warum ihre beiden Töchter den Zweitnamen Sophie tragen. Celina wünschte sich vergeblich, dass ihre Schwester an ihrem Geburtstag zur Welt kommt. "Dann hat sie uns gefragt, ob sie ihrer kleinen Schwester denn ihren Namen geben darf und wir fanden es so schön, dass wir es gemacht haben", erklärte Sylvana kürzlich auf . Wie niedlich!

