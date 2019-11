Sylvana Wollny: Tränen-Ausbruch vor laufender Kamera!

Reddit this

Wow! Was für ein emotionaler Moment! Kurz nach der Geburt von Sylvanas Tochter Anastasia am 17. Juli kann die junge Mutter ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten...

Sylvana Wollny hatte einen Kaiserschnitt

Wochenlang warteten die Fans von voller Spannung auf die Geburt der kleinen Anastasia. Am 17. Juli war es endlich soweit! Die Tochter von brachte ihren kleinen Spross per Kaiserschnitt zur Welt und ließ ihre Anhänger bei " – Eine schrecklich große Familie" an dem emotionalen Moment teilhaben. Sylvana erklärte: "Ich bin einfach nur glücklich. Ich bin auf jeden Fall sprachlos." Nach drei Tagen konnte die junge Mami mit ihrer kleinen Prinzessin nach Hause, wo eine ganz besondere Überraschung auf die wartete...

Sylvana ist gerührt!

Während Sylvana mit ihrer Tochter noch im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben musste, nutzte ihr Freund Florian Köster die Zeit, um die Wohnung für seine Liebste und seine kleine Tochter zu schmücken. Für Sylvana eine ganz besonderes rührende Geste. So erklärt sie unter Tränen, als sie das Meer aus Luftballons und Girlanden sieht: "Das ist so süß von euch. Ich bin gerade total begeistert (…) Ich bin einfach gerührt." Mehr Emotionen gehen echt nicht...

