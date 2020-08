Sylvana Wollny: Tränen-Drama um Tochter Anastasia!

Doch im gleichen Atemzug gibt Sylvana Entwarnung. Baby und Mama geht es mittlerweile wieder besser. "Heute bin ich wieder voll am Start. Ich trinke jetzt meinen Kaffee, räume etwas auf und nach dem Duschen schauen wir dann mal weiter, was noch so ansteht", berichtet die 28-Jährige weiter. Im Laufe des Tages will sie sich nochmal bei den Fans melden und ein Update geben.

Werden Schwester Sarafina und ihr Ehemann Peter endlich Eltern? Das Kinderzimmer ist schon fast fertig! Im Video könnt ihr bereits einen ersten Blick reinwerfen: