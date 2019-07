Sylvana Wollny: Traurige Baby-News nach der Geburt!

Reddit this

Oh je! Traurige Nachrichten von Sylvana Wollny! Obwohl die Wollny-Tochter gerade im Baby-Glück schwebt, muss sie nun einen herben Tiefschlag verkraften...

Vor knapp zwei Wochen brachte ihr zweites Baby zur Welt. Für die -Familie ein absoluter Jubel-Grund. Doch jetzt das Traurige...

Sarafina Wollny & Peter Wollny: Erschütternde Baby-News!

Sylvana Wollny teilt Baby-Foto

Via teilte Sylvana Wollny vor vier Tagen ein Foto mit ihren Fans, mit dem sie die Geburt ihres kleinen Sprosses bekannt gab. Dazu kommentierte die frischgebackene Mami: "Heute vor einer Woche, hast du das Licht der Welt erblickt und uns sehr stolz gemacht." Doch anstatt Glückwünsche hagelt es von ihren Fans jede Menge Kritik. Doch warum?

Sylvanas Fans sind sauer!

Wie unter dem Post der Wollny-Tochter deutlich wird, können Sylvanas Fans nicht nachvollziehen, warum die Wollny-Tochter aus dem Baby-Namen und dem Geschlecht nach wie vor ein Geheimnis macht. So kommentieren sie: "Warum macht ihr denn jetzt so ein Geheimnis daraus, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Name? Wie er oder sie aussieht? Muckie durften wir doch auch sofort sehen ... Calanthas Kleine wurde ebenfalls sofort gezeigt. Ein Statement dazu wäre nett, ob ihr euer neues Baby überhaupt zeigt" sowie "Natürlich sagen sie nichts, weder Geschlecht, noch Namen. Lässt sich doch viel besser vermarkten..." Autsch!

Was Sylvana über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu.

