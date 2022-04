Sylvana Wollny: Traurige Trennung! Sie hat es bestätigt

Kürzlich wurde bekannt, dass Silvia, Harald, Cataleya, Sarafina, Peter und die Zwillinge in die Türkei ausgewandert sind. Und was ist mit dem Rest der Familie? Loredana erklärte bereits, dass sie wegen ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben will.

Und auch Sylvana und ihre Familie werden ihre Zelte nicht in der Türkei aufschlagen. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sylvana und Co. auch auswandern. Ihre eindeutige Antwort: "0 Prozent". Die räumliche Trennung von Mama Silvia und Schwester Sarafina ist damit besiegelt.