Sylvana Wollny & Florian Köster: Auszeit aus einem süßen Grund!

Nachdem Celina bereits ihren Geburtstag im Urlaub feierte, steht heute auch der große Tag von Schwester Anastasia an. "Meine kleine Prinzessin wird einfach schon 1 Jahr! Das ist so unglaublich. Mir kommt es vor wie gestern, als ich sie das erste Mal im Arm hielt. Jetzt ist sie schon so groß, aktiv und süß. Ich bin ja immer so emotional. Es wird bestimmt auch die ein oder andere Träne fließen." Was Sylvana und Papa Florian geplant haben? "Wir haben für sie fürs Abendessen einen Tisch bestellt. Dann bekommt sie natürlich auch ihre Torte." Da kann sich die Kleine ja auf etwas freuen!

Werden Sarafina und Ehemann Peter endlich auch Eltern? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: