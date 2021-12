Sylvana Wollny & Florian Köster: Heftige Vorwürfe! Er hat genug

Ständig werden Silvia, Sarafina und Co. im Netz angefeindet. Bei einer Fragerunde bekamen jetzt Sylvana und ihr Verlobter Florian Köster ihr Fett weg. "Wollt ihr nicht mal in eure eigene Wohnung ziehen? Ihr schafft ja nix ohne Silvia", schimpfte ein User. Vorwürfe, die Flo so nicht stehen lassen wollte. Der 33-Jährige konterte: "Was würde Silvia jetzt sagen? 'Sag mal bist du vom Hamster gepudert, oder hast du im Toaster geschlafen, Junge?' Wir haben unsere eigene Wohnung. Wir verpflegen uns selbst. Ich geh raus, jagen, sammeln und ja, Sylvana kocht dann zu Hause." Wumms, das hat gesessen! Lässt sich nur hoffen, dass die Anfeindungen und Unterstellungen durch diese Ansage endlich ein Ende nehmen...

