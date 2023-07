Sylvana Wollny & Florian Köster: Überraschende Beziehungsbeichte!

In einer Fragerunde, die Sylvana Wollny auf Instagram startete, überrascht sie ihre Fans gewaltig. Eigentlich sollte es für die Follower des TV-Stars die Gelegenheit sein, zu erfragen: "Woher hast du? Zeig uns mal!". Doch dabei kam ein Fan des Wollny-Stars auf eine interessante Idee und wollte wissen, woher sie ihren Freund Florian hat. Darüber musste die Tochter von Silvia Wollny mächtig schmunzeln, die Antwort überraschte jedoch. Denn die 31-Jährige sagte: "Ob ich den so empfehlen kann, weiß ich nicht. Der hat mir schon das ein oder andere graue Haar beschert." Oha! Ist das Liebesglück von Florian Köster und Sylvana Wollny etwa in Gefahr? Immerhin sind die beiden schon seit über zehn Jahren zusammen und bereits seit 2021 verlobt. Da kann es schon mal ein wenig kriseln.

Doch Sylvana gibt Entwarnung und fügt bei der Beantwortung der Fan-Frage verliebt hinzu: "Nein, Scherz. Einmalig, er ist ein Einzelstück". Ein Glück! Eine Trennung von Sylvana Wollny und Florian Köster wäre auch unvorstellbar...