Sylvana Wollny & Florian Köster: Zuckersüße Überraschung!

In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", die bereits HIER bei RTL+ abrufbar ist, plant Flo eine süße Überraschung. Er möchte seiner Sylvana am 10. Jahrestag einen romantischen Antrag machen. Damit wirklich kein Familienmitglied Wind davon bekommt, weiht er lediglich Kumpel Flo ein. Der rät ihm, auch den Segen von Mama Silvia einzuholen. Nachdem sie ihr Ok gegeben hat, beginnt Flo mit der Planung. Doch die Zeit läuft ihm langsam davon. In zwei Tagen ist es soweit und Flo hat noch nicht mal eine passende Location gefunden. Wird alles rechtzeitig fertig? Und wie reagiert Sylvana auf die Fragen aller Fragen? All das erfahrt ihr nächsten Mittwoch bei RTLzwei oder schon jetzt bei RTL+...

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: