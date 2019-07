Sylvana Wollny: Zuckersüße News!

Reddit this

schwebt im Baby-Glück! Aktuell könnte es jeden Moment soweit sein, dass die Tochter von Silvia Wollny Baby Nummer zwei zur Welt bringt. Doch vorab überrascht Sylvana ihre Fans nun mit einem zuckersüßen Update!

Sylvana Wollny ist überglücklich

Via lässt Sylvana Wollny nun die Geburtstags-Bombe platzen und gratuliert ihrer Tochter Celina mit einem niedlichen Post zu ihrem Ehrentag: "Mein kleiner Schatz, es ist glaublich wie schnell die Zeit mit dir vergeht. Heute vor 6 Jahren hast du unser Leben einfach perfekt gemacht und es von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Die Zeit rennt und wir sind so unglaublich stolz auf dich meine kleine Prinzessin. Wir wünschen dir alles alles liebe kleine Prinzessin. Wir lieben dich über alles Mama & Papa." Wie rührend! Das so emotionale Worte von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar...

Sylvanas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Sylvana mit ihren Worten bei ihren treuen Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Herzlichen Glückwunsch... meine Tochter hat auch heute Geburtstag und ist 3 geworden" sowie "Ihr habt so eine süße Tochter, die dazu noch wunderbar erzogen ist. Wow...! Weiter so... Happy Birthday für Celina!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum.