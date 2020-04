Sylvana Wollny: Zuckersüße Verkündung - 5 Monate nach Anastasias Geburt!

Im November letzten Jahres ist zum zweiten Mal Mama geworden. Ihre Töchter Celina und Anastasia sind ihr ganzer Stolz. Jetzt macht sie den beiden eine Liebeserklärung...

Mit diesem Post begeistert Sylvana Wollnys die Fans

Auf veröffentlicht Sylvana ein Bild von Anastasia - und schreibt dazu: "Meine kleine Prinzessin. Ich bin sooo stolz und dankbar, deine Mama sein zu dürfen. Ich wusste nicht, dass zwei Menschen (du und deine wunderbare Schwester) solch ein Glück versprühen können." Und weiter: "Ich liebe euch beide so sehr, dass ich es nicht mal in Worte fassen kann. In Kürze wird deine Schwester einfach schon 7 Jahre und du 1 Jahr. Woooooo ist die Zeit nur hin??? Ihr werdet so unglaublich schnell groß."

Klar, dass die Fans hin und weg von Sylvanas wundervollen Worten sind. "Das ist aber ein sehr schöner Text, liebe Sylvana. Ich finde, dass du eine ganz tolle Mutter bist und ich wünsche dir noch so viele schöne Jahre mit deinen zwei Prinzessinnen", "Ihr seid so eine tolle Familie" und "Ihr habt wirklich zwei wunderschöne Töchter", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

