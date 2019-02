Sylvana Wollny: Zuckersüßes Video zur Schwangerschaft aufgetaucht!

Es ist offiziell! Sylvana Wollny erwartet Baby Nummer 2! Erst vor einigen Tagen postete Silva Wollny ein Ultraschall-Bild und kündigte damit voller Freude eine Schwangerschaft im Hause Wollny an. Nun die süße Bestätigung. Aber nicht nur Silvia und die anderen Wollny-Kinder freuen sich über Sylvanas Nachwuchs! Vor allem ihre kleine Tochter kann den Tag der Geburt ihres Geschwisterchens kaum abwarten...

Jeremy Pascal Wollny: Jaa, das Baby ist da!

Sylvana Wollny teilt süßes Video ihrer Tochter Celina-Sophia

Via " " teilt Sylvana nun ein Video mit ihren Fans, in dem zu sehen ist, wie sehr sich Celina-Sophia auf ihr Geschwisterchen freut. Die 5-Jährige ist dabei zu sehen, wie sie eine Puppe in eine Wiege legt und zudeckt. Dazu spricht sie freudestrahlend in die Kamera: "Ich werde große Schwester. Mama ist schwanger und ich werde große Schwester! Wie goldig! Sylvana kommentiert dazu: "Überglücklich". Das so eine Herzens-Nachricht nicht lange unkommentiert bleibt, ist somit kaum verwunderlich...

Sylvanas Fans sind gerührt

Wie unter dem Post der Wollny-Tochter deutlich wird, sind ihre Fans davon absolut begeistert. So kommentieren sie: "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft und alles Gute. Da freut sich ja die Mucki auf ihr Geschwisterchen" sowie "Voll schön, Herzlichen Glückwunsch Ihr Süßen". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wann uns Sylvana wohl mit dem nächsten Familienschnappschuss überraschen wird? Wir freuen uns schon jetzt!