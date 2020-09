Sylvester Stallone: Große Trauer um seine Mutter Jackie

Trauriger Abschied von Jackie

Im Laufe ihrer Karriere war Jackie in diversen TV-Formaten zu sehen, darunter auch "Celebrity Big Brother". Außerdem arbeitete sie als Wrestling-Promoterin und TV-Astrologin. Sylvesters Mutter fiel aber auch durch ihre zahlreichen Schönheitsoperationen auf. "Ich lasse und habe schon immer viel zu viele Eingriffe durchführen lassen. Ich sehe aus, als ob mein Mund voll mit Walnüssen sei. Es ist ein Füllmittel, eigentlich zu viel davon. Ich fühle mich so, als ob ich wie ein Backenhörnchen aussehe", erklärte sie vor einigen Jahren gegenüber "Daily Mail UK".

In diesem Interview berichtete sie auch, sich nicht vor dem Tod zu fürchten. "Ich esse jeden Tag eine große Tüte Spinat. Jeden Morgen stecke ich den Spinat in ein Dampfgargerät und esse ihn mit einem gekochten Ei. Das ist das Geheimnis meiner Langlebigkeit. Wen kennen Sie, der mit 91 so gut aussieht? Ich bin gesund", verriet sie damals stolz.

Jackie hinterlässt ihre Söhne Sylvester und Frank, ihren Ehemann Stephen Marcus Levine und mehrere Enkelkinder.

