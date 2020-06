Sylvester Stallones Mutter erleidet Herzanfall

Wie die britische Tageszeitung "The Sun" berichtet, befindet sich Jackie Stallone mittlerweile in einem Krankenhaus. "Sie hatte vor ein paar Tagen einen Herzanfall und ist jetzt in einem Krankenhaus in der Nähe von ihrem Haus in Kalifornien", verrät ein Bekannter der Familie. "Es war sehr angsteinflössend für die Familie und jeder macht sich große Sorgen. Aber sie ist eine Kämpferin und wir sind zuversichtlich, dass sie sich wieder erholt." Jackie Stallones Mann, Dr. Stephen Levine, hat zudem verraten, dass sich die 91-Jährige auf dem Weg zur Besserung befindet: "Es geht ihr gut und sie erholt sich. Sie wird sich wahrscheinlich nächste Woche einer Angioplastie-Operation unterziehen lassen", erwähnt der Arzt die Operation, bei der die Arterien erweitert werden. Erst im Juli letzten Jahres starb Stallones 36-jähriger Sohn Sage an einem Herzanfall. © WENN