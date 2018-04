Sylvie Meis: Traurige Neuigkeiten!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Sylvie Meis! Obwohl die Schönheit momentan jeden Grund zur Freude hätte, schließlich feierte sie erst kürzlich ihren 40. Geburtstag und bewies dabei, dass sie nach wie vor eine Bomben-Figur abgibt, überrascht sie ihre Fans nun mit traurigen Infos aus ihrem Privatleben...

Sylvie Meis: Bittere Sucht-Beichte

Sylvie Meis: Traurige Trennung

Erst im März verkündete Sylvie noch, dass sie sich in einer heißen Dating-Phase befinden würde. Ihr Herz wollte dabei von dem acht Jahre ­jüngeren, niederländischen Dermatologen Sander Klieverik erobert werden. Auch an Sylvies Geburtstag turtelten die beiden noch was das Zeug hält. Doch jetzt der Schock! Wie Sylvie nun verkündete, soll alles wieder aus und vorbei sein. Doch was ist der Grund dafür?

Sylvie Meis: Warum ist sie wieder solo?

Obwohl Sylvie im März noch gegenüber "Gala" berichtete: "Wir daten, haben Spaß und lernen uns kennen", heißt es nun durch "Gala", dass Sylvie wieder solo unterwegs sein soll. Warum Sylvie und Sander nun wieder getrennte Wege gehen, ist noch nicht bekannt. Sylvie gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Ist zu hoffen, dass sich sie schöne Blondine von dem Liebes-Flop schnell wieder erholen wird...