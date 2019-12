Sylvie Meis: Aus der Traum! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Fest der Liebe? Von wegen. Bei Sylvie Meis (41) sorgt der Gedanke an Weihnachten eher für gemischte Gefühle. Und damit hat ihr Ex-Mann (36) zu tun…

Es ist viel passiert in diesem Jahr – vor allem in Sylvies Privatleben. Nachdem die Beziehung mit dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen (30) nach gerade mal einem halben Jahr schon wieder in die Brüche ging, lernte sie nur drei Monate später Jetsetter Norbert Zerbs (41) – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Niclas Castello – kennen. Bei ihm gab Sylvie Vollgas: Verlobung im Liebesurlaub, die Hochzeit soll schon nächstes Jahr stattfinden. Die Feiertage verbringen Sylvie und Norbert natürlich zusammen. „Den Heiligen Abend feiern wir mit der ganzen Familie zusammen in Belgien“, verrät Sylvie gegenüber "Closer". Hier leben ihre Eltern Ron und Rita Meis. Und die wollen ihren künftigen Schwiegersohn natürlich auch besser kennenlernen – viel Zeit dafür gab es bei Sylvies Verlobungstempo ja bislang nicht.

Sylvie Meis: Patchwork-Glück in Gefahr

Doch während ihre Familie das neue Mitglied feiert, wird einer nicht dabei sein: Sylvies Sohn Damian (13). „In der Ferienzeit geht er zu seinem Vater und verbringt die Tage bei ihm“, sagt . Dass sei in den Jahren zuvor auch immer so gewesen. „Patchwork ist ja heute nichts Ungewöhnliches mehr, wir machen das also wie viele Familien und teilen uns die Tage auf“, sagt Sylvie.

Sylvie Meis: Drama im Liebes-Urlaub!

Doch aus ihrem Freundeskreis ist zu hören, dass die Patchwork-Konstellation auf wackeligen Beinen steht. Immer wieder kracht es zwischen ihr und ihrem Ex Rafael. Vor allem, weil er sich nicht an Sylvies Wunsch hält, Damians Privats phäre zu schützen. Der Fußballer postet den Jungen regelmäßig auf seinem -Profil. Sicher auch wieder zu Weihnachten. Zusammen mit seiner neuen Partnerin Estavana Polman (27) und der gemeinsamen Tochter Jesslynn (2) inszeniert er sich gern als perfekte Familie. Von der wird Sylvie auch dieses Weihnachten wieder nur träumen können…