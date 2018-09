Sylvie Meis: Baby-Sensation!

ist kein Kind von Traurigkeit. Ständig sieht man die Moderatorin mit neuen Männern an ihrer Seite. Doch im Interview mit "Bunte" gab sie zu: "Bislang war Rafael, Damians Vater, die große Liebe meines Lebens. Aber ich hoffe und bete, dass ich der echten Liebe noch ein zweites Mal begegnen werde. Das Gefühl, verheiratet zu sein, mochte ich schon sehr." Obwohl sie nach der Trennung viele Beziehungen hatte, klappte es nie längerfristig. "Ich bin schnell gelangweilt. In der Liebe und in meinem Beruf. Ich brauche Abwechslung und neue Herausforderungen. Sorry, aber ich bin ehrlich. Bei den Männern, die ich nach Rafael gedatet habe, war mir schnell klar, dass es nichts für die Ewigkeit ist", gab sie zu.

"Ich verliebe mich gern und entliebe mich auch schnell wieder"

Derzeit hat Sylvie keinen neuen Freund. "Ich liebe es wirklich Single zu sein", verriet sie. "Damian ist am Anfang der Teenager-Jahre und für mich ist es ganz wichtig, dass ich neben meiner vielen Arbeit genügend Zeit für ihn und seine Erziehung habe. Ich flirte gern, ich verliebe mich gern und ich entliebe mich auch schnell wieder. Der Halt in meinem Leben sind nicht Männer, sondern mein Sohn, meine Firma und das Bewusstsein, dass ich mir alles, was ich erreicht habe selbst aufgebaut habe. (...) Deshalb kann ich eine Beziehung auch recht einfach loslassen, wenn ich spüre, dass es nicht der Richtige ist."

Sylvie wünscht sich ein Baby

Sylvies Ex-Mann Rafael van der Vaart ist mittlerweile glücklich mit Handballerin Estavana Polman liiert. Die beiden sind letztes Jahr sogar Eltern von einer kleinen Tochter geworden. Und auch bei Sylvie scheint die Nachwuchsplanung noch nicht abgeschlossen zu sein. Auf die Frage, wo sie sich in 50 Jahren sieht, antwortete sie: "Ich reise viel, entdecke die Welt und bin verheiratet mit einem kernigen Mann. ist Trauzeuge - und wer weiß, vielleicht habe ich noch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit."