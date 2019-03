und Bart Willemsen schweben derzeit auf Wolke Sieben. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten für den Kinofilm "Misfit" in Amsterdam kennen. Erst kürzlich verbrachten Sylvie und Bart ein paar romantische Tage in Mexiko. Am Samstag absolvierten sie ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt in Köln.

Sylvie und Bart trugen beide einen Ring

Die beiden konnte die Finger einfach nicht voneinander lassen. Ein verliebter Blick hier, ein Küsschen da. Doch den Fotografen stich sofort ein Detail ins Auge: Sylvie und Bart trugen beide auffällige Ringe. Als bei der schönen Moderatorin nachhakte, ging sie einfach ohne einen Kommentar weg. Ganz schön verdächtig...

Klares Statement von Managerin

Klar, dass sofort gemunkelt wurde, dass sich die beiden heimlich das Ja-Wort gegeben haben. Doch was ist dran an den Gerüchten? "Das ist Schwachsinn, sie sind nicht verheiratet!", stellte Sylvies Managerin Marina Coburger jetzt gegenüber "Bunte" klar. Wer weiß, vielleicht überraschen uns Sylvie und Bart ja doch bald mit süßen Liebes- ...