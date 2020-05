Sylvie Meis: Bauch-Bild sorgt für Aufruhr!

42 Jahre ist mittlerweile schon alt, doch das sieht man ihr wirklich nicht an! Bei ihrem durchtrainierten Körper werden sogar die meisten 20-Jährigen neidisch. Besonders Sylvies Körpermitte sorgt für Staunen...

Bauch von Sylvie Meis sorgt für Aufruhr

Auf ihrem -Account veröffentlicht die Blondine jetzt ein Spiegel-Selfie von sich im bauchfreien Sport-Outfit. Klar, dass die Fans von diesem heißen Anblick hin und weg sind. "Sixpack lässt grüßen!", "Wow, was für ein Mega-Body" und "Traumfigur", schwärmen sie unter dem Post.

Sylvie Meis kämpft gegen Lilly Becker

Sylvies Sixpack-Offensive ist übrigens eine knallharte Ansage an Lily Becker. Am 6. Juni treten die beiden Holländerinnen bei "Schlag den Star" gegeneinander an. "Viel Spaß beim Sonnenbad, liebe Lilly. Wir werden spätestens am 6.6. sehen, wo der Hammer hängt", schreibt Sylvie siegessicher. Mal sehen, wer am Ende wirklich die Nase vorne hat...

