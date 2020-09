Sylvie Meis: Beauty-Schocker vor der Hochzeit

Nobody is perfect? Pah! Was das angeht, tritt Sylvie Meis (42) gern den Gegenbeweis an… Seit Wochen lässt die Braut in spe nichts unversucht, um an ihrem großen Tag makellos glänzen zu können!

Tägliche Workouts, knallharte Diät und lange Sitzungen beim Friseur sind da nur das Standardprogramm – denn jetzt ließ sich die Moderatorin die Fit- und Schönmacher sogar intravenös per Tropf einflößen! Ein bisschen gruselig, aber: Die flüssigen Vitaminbomben aus der Hamburger „Infusionbar“ sollen – man muss nur dran glauben – für Stressabbau, Gewichtsverlust und einen strahlenden Teint sorgen.

Sylvie Meis im Beauty-Wahn

Doch auch der schönste Glow nützt nichts, wenn das Outfit nicht stimmt! Deshalb hat Sylvie für ihre Feier gleich mehrere Kleider ausgewählt: „Es wird vier verschiedene Outfits geben“, verkündete sie bereits im Interview mit „Gala“. Das Brautkleid für die Zeremonie wurde Sylvie sogar auf den Leib geschneidert und stammt vom Luxuslabel Galia Lahav aus Tel Aviv. „Mein Schleier wird königlich“, ist sich Sylvie Meis sicher. „Es wird ein Princess-Moment, wenn ich als Braut, am Arm meines Sohnes Damián, die Treppe in den Garten hinabgehe.“