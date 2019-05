Sylvie Meis: Bitch-Fight um ihren Ex-Freund!

Autsch, das tut weh! Kaum sind Sylvies Tränchen nach der Trennung von ihrem Bart Willemsen (29) getrocknet, muss Miss Meis schon die nächste emotionale Klatsche ertragen. Denn der -Produzent aus Holland wird plötzlich heftig angeflirtet! Auf fliegen ihm die Liebesbotschaften nur so zu.

Und eine ist ganz fest entschlossen, sich den Neu-Single zu krallen: Reality-Sternchen Tara Tabitha (26) aus Österreich: „Bart ist äußerst attraktiv. Einschüchternd schön“, schwärmt sie gegenüber InTouch. Und wird dann ziemlich direkt: „Ich passe einfach besser zu ihm! Ich bin jünger als Sylvie, ich habe mehr Freizeit, und da er beruflich sehr eingespannt ist, könnte ich ihn öfter begleiten. Ich habe wenige Verpflichtungen, bin sehr spontan und würde sicher eine Menge Spaß mit ihm haben!“

Sylvie Meis wird heftig attackiert

Puh, das hört wohl keine Frau gerne über sich und ihren Ex. Denn Tara glaubt auch, dass (41) selbst schuld ist am Liebes-Aus. „Ich finde, dass Sylvie so wirkt, als wären für sie Image und Perfektionismus das Wichtigste“, säuselt Tara. „Aber man muss auch mal loslassen können und nicht immer wie eine perfekte Barbiepuppe aussehen. Ich glaube, dass einem Mann Natürlichkeit und Spaß wichtiger sind. Sie wirkt so, als müsste ein Mann neben ihr als Accessoire funktionieren und als könnte sie nicht auf einen Mann eingehen, weil sie so viel arbeitet und ihre Karriere hat. Ich kann das alles schon.“

Eine klare Ansage, die der Moderatorin so gar nicht schmecken dürfte. Aber vielleicht hat Barts plötzlicher Schlag bei Frauen auch gar nicht so viel mit seiner neuen Prominenz zu tun, sondern vielmehr mit seinen Ambitionen für einen neuen „Misfit“-Kinofilm. Da dürften dann ja auch bald Castings anstehen…