Sylvie Meis: Bittere Sucht-Beichte

Wie das wohl alles in die oberste Etage des Hamburger Altbaus passt, den Sylvie Meis (39) bewohnt? Im Interview offenbart die Holländerin ihr heimliches Laster: Shopping!

„Ja, Schuhe habe ich mehr. Sonnenbrillen … Hm … So etwa 500 vielleicht“, lautet Sylvies Antwort, als "Closer" sie bei der Präsentation ihrer ersten Sonnenbrillen-Kollektion nach dem Ausmaß ihres eigenen Accessoires-Vorrats fragt. 500 Brillen? Ernsthaft? Und: Schuhe hat sie noch mehr? Oha! Doch nicht nur das muss in Sylvies XL-Ankleidezimmer passen: „Handtaschen gehören auch zu meinem Laster. Davon dürfte ich an die 100 besitzen. Ja, wenn ich es mich jetzt so selber sagen höre, klingt das auch recht viel …“, sagt Sylvie mit einem großen Lachen.

Ist Sylvie Meis shoppingsüchtig?

Doch mal im Ernst – völlig fernab der Frage, wo sie das alles aufbewahrt: Wie häuft man ein solches Imperium an? Vor allem, weil Sylvie kaum offensichtliche Werbe-Kooperationen pflegt, die ihr Sachen zusenden. „Ich habe ja schon in Amsterdam, Madrid, London und Hamburg gelebt. Und ich will dann auch was von der Stadt sehen. Dann kommt man ja auch zwangsweise in die Einkaufsstraßen – und schon ist es um mich geschehen.“ Manchmal komme sie von ihren ausschweifenden Shopping-Touren nach Hause und denkt: „Wo kommt das alles her? Ob ich kaufsüchtig bin? Könnte schon sein …“

Was Sylvie aufhält? Nur sie selbst: „Zum Glück bin ich so klein. Da kann ich nicht so viele Tüten auf einmal tragen. Das bremst mich etwas.“ Und vor allem eine neue Entwicklung ist für sie von Vorteil: Nachdem sie mit „Sylvie Flirty Lingerie“ ihre eigene Unterwäsche-Kollektion herausgebracht hat, kommt jetzt beim Multichannel-Optiker Edel-Optics ihre Sonnenbrillen-Linie „Sylvie Optics“. „Also Dessous und Sunglasses sind zum Glück abgedeckt. Das ist auch für mich erleichternd“, sagt Sylvie – und muss dabei selbst ein bisschen schmunzeln.