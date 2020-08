Sylvie Meis: Bittere Tränen im Familienurlaub

Schließlich war sie es, die nach der Trennung von Rafael mit Damian in Hamburg blieb, im noblen Stadtteil Eppendorf für sich und ihren Sohn eine Heimat schuf. Hier ging Damian zur Schule, hier hatte er seine Freunde, seinen Fußball.

Doch natürlich waren da auch die Schattenseiten von Sylvies Ruhm: Sie stürzte sich in die Arbeit, als Model, Designerin, Influencerin. Moderierte große TV-Shows, saß in der „Supertalent“-Jury, stand immer im Rampenlicht, hatte nicht immer Zeit für ihn. Die vielen Männer-Geschichten kamen dazu: Nach den Jahren an der Seite ihres Fußballstars Rafael legte sie nicht nur den Namen van der Vaart ab, sondern wechselte auch ihre Lover, wie es ihr eben gefiel – jedes Mal eine Umstellung für den jungen Sohn. Und dann trat Niclas Castello in ihr (und Damians) Leben – und plötzlich ging alles ganz schnell: verliebt, verlobt, bald verheiratet.

Bei Sylvies Hochzeit wird Damian dabei sein

Fühlte sich Damian durch dieses Tempo etwa emotional überfordert, auch wenn er sich gut mit Niclas verstehen soll? Zieht ihn neben dem sportlichen Ehrgeiz vielleicht eine Sehnsucht nach Stabilität zur neuen Familie seines Vaters hin? Fragen, die sich womöglich auch Sylvie stellt, nachdem ihr Sohn mit dem Wunsch auf sie zukam, künftig bei Papa zu leben – mit gerade mal 14 Jahren. Und nicht nur in einer andere Stadt, sondern im Ausland, richtig weit weg. Sie gibt ja offen zu, wie schmerzlich dieser Schock für sie gewesen ist. „Jetzt bin ich diejenige, die ihn fast nur noch in den Ferien zu Gesicht bekommt. Zudem heirate ich bald – für mich fängt also eine komplett neue Lebensphase an. Angst vor dem Alltag ohne Damian habe ich aber trotzdem.“

Niclas’ angespannte Miene beim gemeinsamen Bummel auf Mallorca lässt vermuten, dass er den Frust und Kummer seiner Liebsten wohl ein wenig ausbaden musste. Hat er Verständnis für die Gefühle einer Mutter, die mehr oder weniger vom eigenen Kind verlassen wurde? Bei allem Wehmut gibt sich Sylvie zuversichtlich. Die Hochzeit soll im September in Florenz stattfinden – im engsten Kreis. Da darf einer natürlich nicht fehlen: Damian. „Er wird einer der Männer sein, die mich zum Altar führen“, so Sylvie. Und wie es sonst weitergeht mit ihr und ihrem geliebten Sohn, auch darüber wird sie sich unter der Sonne Mallorcas Gedanken gemacht haben…