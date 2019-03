Sylvie Meis: Bitteres Dessous-Desaster!

Reddit this

Will ihr keiner mehr an die Wäsche? Warum Sylvie Meis ihre Dessous jetzt im Internet verschleudern muss…

Der letzte war top. Das Geschäft mit der Wäsche von (40) eher ein Flop. Kundinnen kritisierten die hohen Preise und schlechten Passformen. Die Konsequenz: Bikinis, Badeanzüge, Slips und BHs blieben in den Regalen liegen. Jetzt müssen die Teile verramscht werden!

Das hatte sich Sylvie Meis anders vorgestellt. „Am wichtigsten ist für mich, dass die Qualität superhoch ist“, sagte sie noch bei der Kollektionspremiere. Doch genau die fällt jetzt durch: Auf amazon.de schreiben enttäuschte Kundinnen, dass die Materialien nach dem Waschen ausleiern. Andere beschweren sich, dass die Teile auf Fotos ganz anders aussehen als in der Realität…

Sylvie Meis' Schlüppis werden jetzt verramscht

Obwohl die Meis’schen Entwürfe bereits vor Wochen herabgesetzt wurden, teilweise um bis zu 50 Prozent, sind sie immer noch in nahezu allen Größen und Farben verfügbar. Will sie selbst zum Dumping-Preis keiner haben? Bleibt Sylvie am Ende auf ihren Schlüpfern sitzen? Jetzt gilt es, Schadensbegrenzung zu betreiben, um das Dessous-Desaster abzuwenden! Auf rührt die Geschäftsfrau deshalb fleißig die Werbetrommel für BHs und Bodys zum Low-Budget-Preis und verlinkt auf ihren prall gefüllten Webshop. Irgendjemand muss doch jetzt zugreifen! Hoffentlich …