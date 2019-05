Sylvie Meis: Botox-Gesicht? Jetzt meldet sie sich zu Wort

Ganz Deutschland diskutiert derzeit über das Gesicht von Sylvie Meis. Am Samstag besuchte sie mit einer Freundin ein Basketball-Spiel in Hamburg. Ihr Gesicht wirkte fast wie eingefroren. Keine einzige Falte war zu erkennen!

Diese Reaktion ist eindeutig

Gut möglich, dass der -Doc in Sylvie Gesicht etwas nachgeholfen hat. Doch was sagt sie selber zu den ganzen Gerüchten? In ihrer -Story veröffentlichte sie einen kurzen Clip, in dem sie erst in die Kamera lächelt - und dann die Zunge rausstreckt. Im Hintergrund läuft der Song "I don't give a Fucc" (Ist mir doch scheißegal) von Rapper Nipsey Hussle. Manchmal sagen Bilder eben mehr als tausend Worte...

Sylvie Meis: Bitch-Fight um ihren Ex-Freund!

Das hält Sylvie Meis von Beauty-OPs

Ein weiteres Statement zum Thema Botox und Co. machte die Moderatorin nicht. Dass sie Beauty-OPs gegenüber jedoch nicht abgeneigt ist, verriet sie mal in einem Interview: "Jeder muss es für sich selbst wissen. Wir werden alle älter, wenn Leute auf diese Weise ein bisschen schöner werden können: Warum nicht?" Ob sie selber auch nachgeholfen hat, bleibt wohl weiterhin ihr Geheimnis...