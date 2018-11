Sylvie Meis: Darum zeigt sie sich nicht nackt

Sie moderierte über viele Jahre „Let’s Dance“, ist derzeit Jurorin bei „ “ und hat mit „Sylvies Dessous Models“ bald ihre eigene Show.

Für ihr eigenes Dessous- und Bademoden Unternehmen sucht ab dem 21. November bei "Sylvies Dessous Models" ihre neue Markenbotschafterin. „Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit 55 nicht mehr die Hauptkampagne von meiner Marke trage. Bis es soweit ist suche ich frische, junge Gesichter, die mich unterstützen. Wir wollen eine stabile Basis schaffen für meine Firma Sylvie Designs und dazu gehöre immer noch ich, aber dazu gehören auch jüngere Mädels“, sagt Sylvie Meis in einem Interview mit .

Sie wurde zur schönsten Moderatorin gekürt

Sylvie Meis wurde von der Zeitschrift „auf einen Blick“ jetzt sogar zur schönsten Moderatorin in Deutschland gekürt. In einer repräsentative Umfrage gaben der „Supertalent“-Jurorin 21,5 Prozent ihre Stimme. Für den wurde sie schon oft angefragt, hat aber immer abgelehnt. In der Öffentlichkeit will sich Sylvie Meis nicht komplett nackt zeigen und das hat auch einen Grund.

Sylvie Meis würde sich nie nackt zeigen

"Die Anfragen vom Playboy sind auch gekommen. Ich habe aber am Anfang meine Karriere gesagt: Ich verspreche es mir selber – und meinem Vater - ich habe eine Lingerie-Marke ja, ich bin im Dessous zu sehen und es ist alles sexy – aber nackt werde ich mich nie zeigen. Und daran halte ich mich“, sagt die Moderatorin.

Darum geht es in "Sylvies Dessous Models"

Personality Check, Shooting, Videodreh - in verschiedenen Challenges bekommen 30 Teilnehmerinnen die Chance, m alles zu geben und Sylvie Meis zu überzeugen. Danach entscheidet sie in jeder Folge, wer "Sylvies Dessous Models" verlassen muss. Die Sh0ow startet am 21. November um 20:15 Uhr bei RTL.