Sylvie Meis: Das sind die Kandidaten ihrer neuen Dessous-Show!

Wer tritt in die Fußstapfen von ? In der neuen Show "Sylvie Dessous Models" treten 30 Frauen gegeneinander an, um die neue Markenbotschafterin für ihre Dessous- und Bademodenkollektionsfirma "Sylvie Designs" zu werden. Der Gewinnerin winkt nicht nur der tolle Modeljob, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Doch wer hat sich beworben?

Das sind die 30 Kandidatinnen

Die Models könnten unterschiedlicher nicht sein. Von blond bis brünett ist alles dabei. Mit 30 Jahren ist Jasmin die älteste Kandidatin. "Ich bin wahrscheinlich so die Model-Oma", scherzt sie im Interview mit . Die jüngste Anwärterin ist die 19-Jährige Studentin Josephiné Jamie aus Bedburg. Trotz ihres zarten Alters bringt sie jede Menge Model-Erfahrung mit. Schon als Kind stand sie vor der Kamera. Die angehende Stewardess Vivienne Josephine ist dagegen Model-Frischling. Trotzdem gibt sie sich selbstbewusst: "Eine Frau fühlt sich wohl in ihrem Körper, wenn sie weiß, sie ist begehrt, sie fühlt sich sexy... diese Ausstrahlung möchte ich weitergeben."

Diese 30 Frauen wollen Sylvie Meis von sich überzeugen Foto: MG RTL D / Sebastian Geyer

Sylvie Meis: Heiße Küsse mit einem verheirateten Mann!

Wer hat das Zeug zum Dessous-Model?

Die spannende Reise der 30 Mädels beginnt in Hamburg. In einem Casting sucht Sylvie ihre Top Ten aus. Für die besten zehn geht es direkt nach Berlin, Paris und Ibizia, wo sie ihr Modeltalent bei Shootings und Videodrehs unter Beweis stellen müssen. Neben der Suche nach dem perfekten Model lässt Sylvie die Zuschauer auch an ihrem Alltag teilhaben - und gewährt private Einblicke, die es so noch nie im zu sehen gab. "'Sylvies Dessous Models' ist eine Chance mich dem deutschen Publikum als Businessfrau zu präsentieren und mein Team und alltägliches Leben zu zeigen", freut sich Sylvie.

"Sylvie Dessous Models" läuft ab dem 21. November um 20:15 Uhr bei RTL.