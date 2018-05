Sylvie Meis: Der wahre Trennungsgrund ist wirklich niederschmetternd

Das war ihm wohl zu anstrengend: Nach wenigen Wochen hat sich Sylvie Meis' junger Lover aus dem Staub gemacht...

Mon amour, die Stadt der Liebe im Frühling! So romantisch, wenn man frisch verknallt ist. Und das war der Arzt Sander Klieverik, Sylvie Meis’ (40) neuester Ex-Lover, noch Ende März. Jetzt ist er weg. Blitz-Aus und vorbei, byebye! Und Sylvie muss das iPhone für ihre Insta-Fotos wieder auf Selfie-Modus stellen.

Sylvie Meis: Betrogen und benutzt!

In Paris erlebte der in Hamburg lebende Dermatologe Sylvie hautnah. Manchmal. Häufig auch: mit mindestens zwei Armlängen Abstand, posierend für den nächsten Insta-Post. Scharf stellen, abdrücken, Glamour-Filter drüber. Und: noch ein Foto! Womöglich hatte der 32-Jährige sich den Trip an die Seine anders vorgestellt. Weniger Knipsen, mehr Knutschen. Obwohl, geknutscht wurde auch: Die Paparazzi, die dem Paar nach Paris gefolgt waren, bekamen, was sie wollten.

Sylvie Meis ist wieder Single

Dass zwischen Insta-Posing und Foto-Lachen kaum Romantik aufkommen kann – das musste Doc Sander auf dem Paris-Trip ungefiltert erkennen. Er weiß seitdem auch, welche Rolle schöne Bilder und perfekte Posen in Sylvies Leben spielen. Stichwort: Dessous-Model! Das soll ihm, so Bekannte, vorher nicht so recht klar gewesen sein. Eine Zeit lang datete er Sylvie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann wurden beide „erwischt“: „Ich bin sehr glücklich, und das darf ruhig jeder sehen“, kommentierte Sylvie die gemeinsamen Fotos.

Und das sah dann auch jeder, zumindest ein paar Wochen lang. Denn auf den Insta-Posts ihres 40. Geburtstags vor drei Wochen strahlt und lacht sie. Ohne Mann. Sander war auf der Feier dabei, hielt sich aber sehr im Hintergrund. Ob er sich auf der schrillen Motto-Sause (80er, wie einfallsreich) amüsierte? Unklar. Sylvie war jedenfalls eine perfekt gestylte Gastgeberin. Und keine 14 Tage später wieder Single.