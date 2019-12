Sylvie Meis: Drama im Liebes-Urlaub!

Romantische Spaziergänge am Beach, Candle-Light-Dinner – und vor allem Handy-Detox: So hat Sylvie Meis’ (41) Verlobter Niclas Castello (41) sich vermutlich den Liebesurlaub mit der Moderatorin in Miami vorgestellt. Doch selbst während der gemeinsamen Auszeit am Meer hatte Sylvie vor allem eines im Sinn: ihren -Account zu pflegen. Und zwar nicht mit romantischen Pärchen-Pics, sondern mit fleißig vorproduzierten Werbe-Posts – darunter für Parfümboxen von Douglas, einen neuen Lippenstift von Mac und Smartphonehüllen von iDeal of Sweden.

Sylvie Meis kann auch im Urlaub nicht abschalten

„Social Media ist nun mal ein sehr wichtiges Medium für Werbung und somit auch zum Geldverdienen geworden. Profile mit hoher Reichweite ersetzen quasi die Werbekampagne im klassischen Sinne – somit ist es wirklich lukrativ“, betonte vor Kurzem im Interview mit InTouch.

Sylvie Meis: Drama um Damian! Böse Attacke von Ex Rafael

Selbst bei einer Kuscheleinlage mit Niclas auf der Strandliege ging die PR-Show weiter: Dort posierte Sylvie mit einer Dose Cola Zero, als die Fotografen sie abknipsten. Nur ein Zufall? Wohl kaum! Denn schon vorher zeigte sie sich regelmäßig mit dem Erfrischungsgetränk auf ihrem Profil… Etwa 4000 Euro zahlen Unternehmen normalerweise an Instagram- mit einer Followerzahl von 1,2 Millionen pro Werbepost. Nicht gerade wenig! Doch muss das wirklich im Urlaub sein? In den restlichen Wochen des Jahres ist doch auch noch genug Zeit dafür...