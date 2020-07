Sylvie Meis: Drama im Luxus-Urlaub mit ihrem Niclas

Die Zeiten auf Balkonien und strikte Reiseverbote haben endlich ein Ende! Nach dem monatelangen Corona-Wahnsinn hat die Promis das Fernweh gepackt. Doch müssen Urlaube ins Ausland wirklich sein?

Endlich raus aus Deutschland! Auch Sylvie Meis war die vergangenen Wochen wie zig Millionen andere Menschen mehr zu Hause als unterwegs. Für die 42-Jährige allerdings ein Horror – sie liebt das Jetset-Leben doch so! Kaum wurden also die Reisebestimmungen gelockert, flog Sylvie zu ihrem Bruder in die Niederlande und von dort aus mit ihrem Verlobten an die französische Côte d’Azur, Sonne tanken.

Sylvie Meis im Reise-Fieber

Das Problem: Sylvie und Niclas Castello sind nicht die Einzigen, die einen Tapetenwechsel brauchten. Denn in Frankreich waren die Corona-Maßnahmen bis zuletzt deutlich strenger als in Deutschland. Viele Franzosen durften ihr Heim nur für eine Stunde am Tag in einem Radius von einem Kilometer verlassen. Deshalb zieht es jetzt auch zusätzlich zu den Touristen auch viele Einheimische an die Strände und in die Badeorte des Landes. Die Hotels sind wieder voll, die Restaurants und Cafés auch. Natürlich gelten auch in einem Nobel-Ort wie Saint-Tropez die gängigen Hygienestandards wie Abstand halten oder eine Pflicht von Nase-Mund-Bedeckungen in gewissen Bereichen – trotzdem ist die Gefahr, sich mit Corona anzustecken, noch immer relativ hoch. Die Regierungen warnen zwar vor Leichtsinn, aber wir kennen es selbst: Nach all den Entbehrungen wird man unvorsichtiger. Die Gefahr, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen, ist hoch, und die sogenannte „zweite Welle“ nur eine Frage der Zeit.