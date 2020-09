Sylvie Meis: Drama in den Flitterwochen! Nach der Hochzeit folgt das böse Erwachen

Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass Sylvie Meis (42) ihrem Liebsten Niclas Castello (42) in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben hat. In der prunkvollen „Villa Cora“ in Florenz feierte das Paar mit Freunden, den üblichen Business­-Partnern und einigen Verwandten – Sylvies Eltern Ron und Rita (beide 66) sagten krankheitsbedingt ab: Ihr Vater hat ein akutes Nierenleiden, ihre Mutter wollte ihn nicht mal für den großen Tag ihrer Tochter allein lassen.

Ein weiterer Tiefschlag für Sylvie, der die Stimmung kaum heben dürfte: Denn kaum haben sich die Moderatorin und ihr Auserwählter ewige Treue geschworen, hängt offenbar schon der Haussegen schief! In die Flitterwochen entschwand das Paar ins sonnige Capri. Doch auch hier drohen dunkle Wolken und frostige Stimmung: Denn Sylvie scheint sich bereits jetzt für eine Ehe­-Therapie zu interessieren! Bei Instagram folgt die Moderatorin neuerdings der Psychotherapeutin Vesna Kerstan, die sich auf Beziehungsprobleme spezialisiert hat: „Hier können wir einen gemeinsamen Weg finden, die Konflikte aus einem anderen Winkel zu betrachten und den Knoten zu lösen“, heißt es auf der Homepage der Expertin.

Viel Konfliktpotenzial für Sylvie Meis und ihren Niclas

Und Konflikte könnte es in Sylvies zweiter Ehe durchaus geben: Während die Holländerin unfassbar gern im Rampenlicht steht und nicht nur ihre Jobs, sondern auch ihr Privatleben bereitwillig in den sozialen Medien ausbreitet, mag es ihr Ehemann deutlich ruhiger. Niclas hält sich im Hintergrund und nutzt Instagram höchstens, um seine etwas schrägen, aber total teuren Pop-Art-Kunstwerke zu präsentieren. Logisch, dass da einiges an Streitpotenzial lauert!

Schon während der Hochzeitsplanung soll es über die Frage, wie öffentlich und glamourös man die Zeremonie halten sollte, Zoff gegeben haben: Sylvie Meis hätte ihren Treuschwur am liebsten von einem Kamerateam begleiten lassen, doch Niclas soll sein Veto eingelegt haben – am Ende gab’s ein striktes Handyverbot für alle Gäste! Selbst um das offizielle Hochzeitsfoto gab es Riesen-Stress: Wie InTouch erfuhr, konnte sich der Bräutigam bis zum letzten Moment nicht überwinden…