Sylvie Meis: Drama um Sohn Damian!

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Sylvie Meis und Rafael van der Vaart getrennt haben. Doch Sohn Damian leidet immer noch unter der Scheidung seiner Eltern. Schließlich muss er immer zwischen den beiden pendeln. Sylvie wohnt in Hamburg, Rafaael mit Freundin Estavana Polman in Dänemark.

Emotionale Beichte von Damian van der Vaart

Jetzt meldete sich Damian in seinem ersten Interview zu Wort. "Ja, wenn ich länger, also so zwei Wochen bei meinem Vater bin und ich dann zurück nach Hamburg fahre, dann tut das ein bisschen weh...", gab er im Interview mit zu. Klingt fast so, als wenn er lieber bei seinem Vater wohnen würde.

Sylvie Meis: Fake-Liebe enthüllt?

Sylvie Meis: "Damian ist meine große Liebe"

Für Sylvie ist das ein Schlag ins Gesicht! Schließlich betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ihr Sohn ist. "Damian ist meine große Liebe. Er ist der Mann in meinem Leben", sagte sie kurz nach der Trennung von Bart Willemsen. "Ich kann gut alleine sein. Ich wohne in der schönsten Stadt der Welt. Ich habe meinen Sohn zu Hause, meine Freunde, meine Familie." Wenn Damian wirklich komplett zu seinem Vater zieht, würde für Sylvie sicherlich eine Welt zusammenbrechen...