Sylvie Meis: Psycho-Drama! Schlimme Ereignisse in Hamburg

Und als wären die Grenzüberschreitungen der beiden Männer nicht schon schlimm genug, geht das Psycho-Drama für Sylvie in die nächste Runde – und diesmal drangen die Verbrecher sogar in ihr Allerheiligstes ein. Während sie mit ihrem Sohn auf Ibiza Urlaub machte und fleißig Fotos mit ihren Fans teilte, erbeuteten dreiste Diebe in ihrer Hamburger Wohnung Luxushandtaschen und Schmuck im Wert von 800.000 Euro. Ein schmerzhafter Verlust für Fashionista Sylvie, nicht nur des materiellen Verlusts wegen. „Ich sehe sie als Lebensbegleiter“, sagte sie mal über ihre teuren It-Bags. Der Vorwurf, sie hätte den Einbruch provoziert, lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, schließlich weiß jeder ihrer 1,4 Millionen Instagram-Follower dank emsigen Postings der Insta-Queen haargenau, ob Sylvie gerade zu Hause weilt oder ob potenzielle Einbrecher sturmfreie Bude hätten. Und auch aus ihrer Vorliebe für Designer-Teile machte die Moderatorin nie ein Geheimnis: In einem YouTube-Video posiert sie in ihrem begehbaren Schuh- und Taschenschrank, schwärmt ausführlich von ihren Lieblingsmodellen. Selbst Modemuffel dürften mitbekommen haben, dass Chanel- oder Hermès-Bags inzwischen als Geldanlage gelten, sie über die Jahre sogar an Wert gewinnen…

Gut möglich, dass Sylvie ihre Offenherzigkeit inzwischen bereut. Denn auch, wenn ihre Versicherung (hoffentlich) für den Schaden aufkommt, könnten die emotionalen Folgen noch lange nachwirken. Viele Einbruchsopfer fühlen sich nicht mehr sicher in ihren vier Wänden. Nach den Stalker-Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte die Angst vor weiteren Eindringlingen in ihr Leben und ihr Zuhause Sylvie besonders schwer zu schaffen machen ….