Sylvie Meis: Eiskalt durch eine Jüngere ersetzt

Die neue Badenixe an Castellos Seite heißt Jessica. Wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht, hat sie in Kassel studiert, verbrachte einige Zeit in Hamburg und ist mittlerweile in Kalifornien sesshaft. Und einiges deutet darauf hin, dass zwischen den beiden mehr läuft als nur ein flüchtiger Ferien-Flirt. Jessicas Instagram-Account ist zu entnehmen, dass sie und Niclas sich schon länger kennen und ihre Leidenschaft für die Kunst teilen. Zusammen besuchten sie in Los Angeles diverse Ausstellungen, tauschten sich über Niclas‘ Werke aus oder gönnten sich ein schickes Dinner im Restaurant. Es scheint offensichtlich, dass sie seit einiger Zeit immer wieder die Nähe des anderen suchten.

Wie die Bildzeitung aus dem Umfeld des Künstlers erfuhr, sollen die beiden tatsächlich sehr viel Zeit zusammen verbringen. Aber: Jessica sei nur eine Freundin …

Doch das könnte sich nun beim Planschen an der Côte d‘Azur geändert haben: In ihrer Story postete die junge Frau kürzlich ein Video von einer gemeinsamen Spritztour durch Cannes. Während sie die Eindrücke der Stadt festhält, schwenkt die Kamera auch auf Niclas, der sie mit einem vielsagenden Lächeln anstrahlt. Verschwendet er also tatsächlich keinen Gedanken mehr an seine Ex, weil er eine neue Sylvie gefunden hat? Oder hat er sich bewusst eine Sylvie-Doppelgängerin gesucht, um mit ihr ein paar erinnerungsselige Szenen seiner gescheiterten Ehe nachzustellen, als mehr oder weniger subtile Provokation? Unklar. Sylvie jedenfalls äußerte sich bislang nicht zu den Urlaubsaufnahmen. Allerdings hat sie nach dem verheerenden Einbruch in ihre Wohnung momentan auch andere Probleme als das Liebesleben ihres Verflossenen …