Sylvie Meis: Eklat in den Flitterwochen!

Es gibt Situationen im Leben, da bleiben Paare besser unter sich. Beim Aufbau eines Ikea-Regals zum Beispiel oder beim Frühstück im Bett. Ganz sicher aber im Liebesurlaub! Doch Sylvie Meis (42) scheint das anders zu sehen: Im französischen Nobel-Örtchen Saint-Tropez schlenderte sie vergangene Woche nämlich nicht nur mit ihrem Verlobten Niclas Castello (41) durch die romantisch verschlungenen Gassen, sondern auch mit ihrem BFF André Borchers!

Setzt Sylvie Meis ihre Beziehung aufs Spiel?

Ob beim Cocktail an der Bar oder beim Sonnenbad am Strand – selbst beim Knutschen wich ihr der 33-Jährige nicht von der Seite, wie das Foto oben beweist. Und Sylvie? Bezeichnet den Teilzeit-Designer in einem Posting sogar als ihr „Date“…

Für Niclas dürfte diese Wortwahl, aber auch der Belagerungszustand insgesamt, ein ziemlicher Stimmungskiller sein. Schließlich hätte der Trip an die Côte d’Azur so etwas wie ein Flitterwochen-Ersatz sein sollen: Hätte Corona samt der Beschränkungen nicht in die Timeline gefunkt, wären Sylvie und Niclas nämlich bereits verheiratet. „Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen“, hatte Sylvie noch vor Kurzem im InTouch-Gespräch über die auf Eis gelegten Hochzeitspläne geklagt. Da wäre so eine romantische Auszeit zu zweit natürlich ein ideales Trostpflaster gewesen. Wenn nicht der Pärchenurlaub ganz unverhofft zur Gruppenreise mutiert wäre...